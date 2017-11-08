Facebook разместил CDN сервера в Азербайджане

2017-11-08 13:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Национальный магистральный оператор Азербайджана - ООО Azertelecom - подписал контракт с корпорацией Facebook о размещении CDN (Content Delivery Network) кэш серверов социальной сети в своем DATA-центре, сказал Trend в среду генеральный директор ООО Фуад Аллахвердиев.

По словам Аллахвердиева, работы по инсталляции серверов уже завершены и оборудование введено в эксплуатацию начиная с первого ноября.

"Установка CDN кэш серверов Facebook открывает огромные возможности перед местными пользователями Facebook в стране. Размещение серверов Facebook в DATA-центре Azertelecom, в первую очередь, позволяет пользователям социальной сети мгновенно подключаться к контенту и загружать его гораздо легче и быстрее", - сказал Аллахвердиев.

Трафик, необходимый для загрузки контента, как сказал Аллахвердиев, загружается не с серверов, расположенных за границей, а непосредственно с серверов, установленных в DATA-центре Azertelecom.

"Кроме того, новшество позволяет экономить приобретаемый за рубежом трафик, используя его более оптимально. Сотрудничество Azertelecom с Facebook делает доставку контента пользователям этой популярной в Азербайджане социальной сети беспрепятственной, быстрой и доступной. Это также ускоряет процесс обработки данных", - сказал Аллахвердиев.

ООО Azertelecom создано в 2008 году. Компания является магистральным оператором связи Азербайджана, предоставляющем клиентам инновационные и высококачественные телекоммуникационные услуги.

Azertelecom оказывает такие услуги как оптовый интернет, транзит международного IP-трафика, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, SIP-телефония, а также услуги DATA-центра, FTTB (оптическое волокно до здания), VPN (виртуальная частная сеть), VoIP (передача голоса по протоколу IP), защиты от DDOS атак и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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