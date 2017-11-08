Проводится встреча военных специалистов Азербайджана и Германии

2017-11-08 14:21 | www.apa.az | 5

Согласно Программе двустороннего сотрудничества между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством Обороны Федеративной Республики Германия на 2017-й год, проведена встреча специалистов по вопросам военной психологии, военного законодательства, прессы и связи с общественностью.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе мероприятия были зачитаны лекции, и состоялся широкий обмен мнениями о взаимоотношениях между военнослужащими и их дисциплинарных правах, психологической подготовке во время военных операций, а также ряде других тем.