Создатель национальной интеллектуальной игры «Хамса» избран «Человеком года» – ФОТО

2017-11-08 12:10 | www.oxu.az | 3

На недавно завершившемся в городе Астана Чемпионате мира по ЧГК состоялось вручение премий за 2017.

Как передает Oxu.Az, лауреатом в категории «Человек года» стал руководитель Центра интеллектуального развития и создатель национальной интеллектуальной игры «Хамса», капитан известной бакинской команды, неоднократного победителя международных турниров, Фаик Гусейнов.

Отметим, что регулярно проводимый Центром интеллектуального развития молодежи крупнейший международный турнир по интеллектуальному многоборью «Кубок Каспия» был удостоен в 2013 году премии «Турнир года».