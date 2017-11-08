В Азербайджане появятся еще три приюта для жертв бытового насилия

2017-11-08 13:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджане планируется построить три приюта для жертв бытового насилия, сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов во время второго дня обсуждений в Милли Меджлисе проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По словам министра, приюты будут построены в Баку, Лянкаране и Хачмазе.

"В Баку уже действуют два крупных приюта, построенные в соответствии с международными стандартами. В ближайшее время в Баку также появится Центр помощи жертвам торговли людьми, а в Гекчае откроется центр, где на первом этаже будет действовать Центр помощи жертвам торговли людьми, а на втором этаже - приют для жертв бытового населения", - сказал министр.

Муслимов добавил, что до сегодняшнего дня министерство предоставило 10 неправительственным организациям аккредитацию для борьбы с бытовым насилием: "У четырех НПО уже есть свои приюты - два в Баку и два в Гяндже. После того, как мы обеспечим другие НПО такими приютами, то можно будет переходить на новый этап борьбы с этой проблемой".

(Автор: Азад Гасанли)