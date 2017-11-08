В Азербайджане предлагают повысить размер критерия нуждаемости

2017-11-08 13:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Депутаты парламента Азербайджана выступили за повышение размера критерия нуждаемости. Обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год прошли в среду в парламенте страны. Депутаты рекомендовали к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса весь бюджетный пакет на 2018 год, за исключением закона "О критерии нуждаемости". По мнению депутатов, сумма в 116 манатов является недостаточной, особенно, учитывая, что такой же размер критерия нуждаемости был определен на 2017 год. В Азербайджане прожиточный минимум на 2018 год прогнозируется в размере 173 манатов, что на 11,6 процента превышает показатель текущего года. По основным социально-демографическим группам населения размер прожиточного минимума составит: для трудоспособного населения - 183 маната, для пенсионеров - 144 маната, для детей - 154 маната.

Отметим, что на текущий год прожиточный минимум составляет 155 манатов, в том числе для трудоспособной части населения - 164,5 маната, пенсионеров - 130,2 маната, для детей - 136,6 маната.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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