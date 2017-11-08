Состоялся круглый стол на тему «Освещение в медиа криминальных событий: Общественные интересы и профессионализм»

2017-11-08 14:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в круглом столе приняли участие председатель СП Афлатун Амашов, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Вюгар Алиев, руководители СМИ.

В своем выступлении А.Амашов сообщил, что широкое тиражирование в прессе криминальных новостей отрицательно влияет на общество.

Завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Вюгар Алиев сказал, что последние две недели запомнились знаменательными, историческими событиями, как в масштабе Азербайджана, так и в масштабе региона и мира в целом: «Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс вошла в историю не просто как событие, важное для Азербайджана и стран региона, но и как событие глобальной значимости. Встреча в Тегеране президентов Азербайджана, Ирана и России и ее итоги еще раз показывают, что Азербайджан, инициирующий глобальные транснациональные проекты и занимающий ведущую позицию в их реализации, также является основным инициатором и ведущей силой в форматах двустороннего и трехстороннего сотрудничества в регионе».

По словам В.Алиева, упомянутые события широко освещены и проанализированы в СМИ, особо подчеркнута их значимость.

«В то же время, интернет-медиа и, к сожалению, некоторые газеты параллельно фокусируют внимание и на криминальных событиях, тем самым, раздувая в глазах граждан не представляющее серьезный общественный интерес криминальное происшествие. Кроме того, ряд материалов о криминальных элементах можно считать вредными для нашего общества, в частности, для молодого поколения. Возникает вопрос, насколько правильно выдавать преступника чуть ли не за героя, приводить его образ жизни в качестве примера для подражания?! Что хорошего может извлечь из этого наша молодежь? И вообще, чьим интересам служит выпячивание событий, связанных с криминальными элементами, превращение их в главную тему?! К сожалению, некоторые информационные ресурсы не задаются этим вопросом, выдавая за день до десятка такого рода материалов», - сказал он.

Представитель АП подчеркнул, что на рынке СМИ существует конкурентная среда.

«Каждое СМИ вправе стремиться к повышению своего рейтинга. Однако насколько правильно добиваться этого посредством популяризации преступного образа жизни? Не стоит ли медиа задуматься о том, какие последствия будут иметь для общества эти ошибочные и вредоносные сигналы?! Порой и выпуски новостей на телеканалах изобилуют криминальной или иной информацией такого рода, несущей негативную нагрузку. Нарушается баланс при подаче новостей и зрителю навязывается пессимистическое настроение. Полагаю, что в данном вопросе следует соблюдать баланс, должен отдаваться приоритет материалам и информации, способствующим формированию у людей позитивного настроя », - отметил он.

В свою очередь, главный редактор газеты «Азербайджан», депутат ММ Бахтияр Садыгов заявил, что пресса и телеканалы пытаются привлечь зрителя сенсациями и скандалами.

«Это неверный подход. Привлечь внимание криминальными новостями не требует особого труда. Однако криминальные новости не имеют какой-либо общественной значимости. Порой из них просто раздувают сенсации», - сказал Садыгов.

Президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы отметила, что медиа должны писать обо всем: «Моя позиция по этому вопросу отличается. Если произошло криминальное событие, то медиа должны писать об этом. Речь идет о подходе к криминальным событиям. В криминальных новостях есть моменты, которые имеют общественное значение. Медиа могут представить вопрос таким образом, чтобы люди смогли сделать для себя выводы. На входящих в «APA Holding» новостных сайтах запрещено распространение новостей о насилии, в частности о насилии в отношении малолетних детей. Поскольку насилие в обществе не находится на беспокоящем уровне «SOS». Те, кто пишут об этом, должны хотя бы скрыть личность женщины, девушки, название района. Вообще, правоохранительные органы не должны предоставлять медиа информацию о безнравственности и проституции. Этот порядок имеется в мировой практике».

В.Маиргызы сказала, что философия медиа это участие в создании правового государства: «Я не считаю, что ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс остался в тени. Мы написали большие статьи и анализы в APA, APA TV, сняли передачи. Проект Баку-Тбилиси-Карс был для нас всегда в повестке дня. В социальных сетях в основном распространяют статьи, которые интересны аудитории. Мы также должны подходить к новостям, которые представляют массовый интерес, с точки зрения просвещения. Кроме того, вызывает беспокойство использование социальных сетей для линчевания кого-либо. Социальными сетями пользуются в качестве средства угрозы. Медиа должны действовать в соответствии со своей философией».

Главный редактор газеты «İki sahil» Вюгар Рагимзаде сказал, что популяризация в прессе криминальных авторитетов наносит большой удар по воспитанию молодежи в патриотическом духе: «Конечно же, телеканалы подготовили достаточно передач в связи со сдачей в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Но, к сожалению, в соцсетях, на новостных сайтах мы увидели противоположную картину».

На мероприятии также выступили депутат Агиль Аббас, главный редактор газеты «Səs» Бахруз Гулиев, директор ООО «Gündəlik Teleqraf» Айнур Джамалгызы, главный редактор газеты «Bakı xəbər» Айдын Гулиев и др.