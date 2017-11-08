Почему Минздрав не проводит вакцинацию от гриппа?

2017-11-08 12:23 | www.oxu.az | 4

"В Азербайджане регистрируется мало случаев заболевания гриппом".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом главный эпидемиолог Минздрава Ибадулла Агаев сказал на пресс-конференции.

По его словам, в Азербайджане ни грипп, ни похожие на грипп заболевания не перешли эпидемиологический предел заражения:

"Если из 1000 человек 10 заболевают гриппом, то это обычное явление".

И.Агаев добавил, что Минздрав в связи с этим не проводит вакцинацию от гриппа, поскольку в этом в настоящее время нет необходимости.

Э.А.

