Атамбаев поручил усилить оборону

2017-11-08 12:30 | www.oxu.az | 5

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений начальнику генерального штаба вооруженных сил Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиеву — по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальная пресса Кыргызстана.

Пресс-служба Атамбаева сообщает также, что 8 ноября Дуйшенбиев на приеме доложил Атамбаеву о проводимой работе по укреплению обороноспособности, развитию вооруженных сил страны и мерах по улучшению технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих.

Также Дуйшенбиев сообщил о завершении строительства двух многоквартирных домов для военнослужащих государственной пограничной службы, а также о подготовке к открытию заставы «Минбулак» в Баткенской области.

Президент Атамбаев считает нынешнее состояние кыргызской армии одним из достижений своего шестилетнего правления. В посвященной 25-летию вооруженных сил Кыргызстана речи в конце мая он заявил, что «реформа армии состоялась» и что сейчас она в состоянии защитить страну.

Н.О.