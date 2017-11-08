Нармина Агаси: Болливуд - яркие краски жизни и happy end! (ФОТО)

2017-11-08 13:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Мы все прекрасно знакомы с индийским кинематографом - эти картины, которые с детства знает каждый советский ребенок, сообщила Trend Life ведущая вечера Bollywood Night Нармина Агаси.

"Мое детство прошло во дворе кинотеатра "Дружба". Мы собирались всем двором, и в день по два раза бегали в кинотеатр, чтобы посмотреть любимые фильмы "Бобби", "Зита и Гита", "Рам и Шам", "Месть и закон"… После фильма обязательно считалось долгом купить пару фотографий в розово- чёрных тонах с изображением Риши Капура и других звезд Болливуда, бережно хранить их под подушкой, напевая мелодии из просмотренной картины. Все девочки того времени и я, без исключения, были влюблены в Бобби, а самой крутой сценой считалась его райдерская поездка на байке в кожаной косухе с его девушкой, когда она обнимала его сзади, крепко-крепко. И мы хотели оказаться на её месте. Всем известно, что такое обилие цвета, красок, музыки с песнями и танцами найти в кинематографе других стран невозможно. Может быть, только поэтому свой юбилейный день рождения отметила в стиле Bombay Dreams, который до сих пор остался в памяти всех друзей, кто разделил со мной тот красочный вечер на берегу Каспийского моря, где осыпала всех лепестками роз со словами "Намастэ". К Индии у меня особый интерес, который продолжается по всей моей жизни. Буквально недавно я посетила Гоа, где тоже делала большие репортажи и из Панаджи, и из самого крупного аюрведического центра. Но самый запоминающийся для меня был репортаж с "Плантации специй", где я себя на время почувствовала в роли моей любимой актрисы индийского кино - Айшварии Райи в фильме "Специи". Одним словом, Болливуд - это слабое место всех тех, кто любит яркие краски жизни и, конечно же, happy end! Уверена, что наше предстоящее шоу Bollywood Night также будет иметь большой успех среди нашей любимой бакинской публики", - отметила Нармина Агаси.

Напомним, что в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00 пройдет грандиозный праздник Bollywood Night, приуроченный 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и 70-летию независимости Индии, сообщает Trend Life.

Bollywood Night с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады организован Full House Entertainment (руководитель - Диа Соун Кхе) при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (президент - Соби Т.Абрахам). Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев. В концертной программе также примут участие певцы Джейхун Бакинский, Фарид Гасанов, Кямран Гасанли, Кенуль Керимова и юная Нурай. Ведущие вечера - Нармина Агаси и Самир Байрамлы. Все азербайджанские артисты будут выступать в национальных костюмах Индии и представят известные композиции этой сказочной страны. Выступления будут сопровождаться ярким шоу и танцами группы "Супер танцор". Художник-постановщик индийских танцев и дефиле - Этибар Гулиев. На вечере будет также представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран.

Кульминацией вечера станет выступление звезды индийской эстрады Алиши Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60. Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295.

Страница мероприятия https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

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(Автор: Вугар Иманов)