Президент: «Нефтегазовый сектор будет занимать важное место в развитии Азербайджана»

2017-11-08 14:40 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

Он отметил, что валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев этого года возросли на 4,5 млрд. долларов: «Давосский экономический форум так же отметил наши успехи. Нефтяные доходы Азербайджана аккумулируются в Государственном нефтяном фонде. Эти средства используются на важные социальные и инфраструктурные проекты. Азербайджан сегодня является политически и экономически независимой страной. Экономическую независимость обеспечивают нефтяной сектор, работники нефтяной промышленности. Нефтегазовый сектор и в последующие годы будет занимать важное место в развитии Азербайджана».