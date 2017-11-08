СМИ: Строительство автомагистрали из Ирана в Армению не будет доведено до конца

2017-11-08 12:37 | www.oxu.az | 4

"Строительство автомагистрали из Ирана в Армению "Север-юг" так и не будет доведено до конца".

Как сообщает Oxu.Az, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Газета отмечает, что власти уже поняли, что международные организации не дадут на этот проект кредиты, и сейчас речь идет о том, чтобы найти инвесторов.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян также сообщил газете, что для строительства отрезка Арташат-Мегри требуется 1,5 млрд долларов.

"И хотя министр говорит, что есть инвесторы и с ними ведутся переговоры, однако на самом деле в случае наличия частного инвестора строительство давно бы уже началось», - пишет газета.

Н.О.