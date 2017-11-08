Стресс-тесты подтвердили надежность Белорусской АЭС

2017-11-08 13:56 | www.trend.az | 4

Белорусская АЭС устойчива к возникновению событий, подобных произошедшим на АЭС "Фукусима", заявила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская сегодня на брифинге в пресс-центре Белта, представляя итоги стресс-тестов на БелАЭС.

Стресс-тесты представляют собой разовую внеплановую целевую проверку относительно устойчивости атомной электростанции к экстремальным внешним воздействиям: землетрясениям, затоплениям, экстремальным погодным условиям.

"По оценкам регулирующего органа (Госатомнадзора. - Прим. БЕЛТА) и межведомственной рабочей группы, Белорусская АЭС устойчива к возникновению исходных событий, произошедших на АЭС "Фукусима", - отметила Ольга Луговская.

По итогам стресс-тестов также сделаны выводы, что системы безопасности Белорусской АЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий, здания, сооружения и оборудование станции спроектированы в соответствии с действующей нормативной базой, определены запасы безопасности.