Президент Азербайджана: «Подписанный в 1994 году «Контракт века» придал нам сил»

2017-11-08 14:52 | www.apa.az | 6

«Нефтяники во все времена достойно служили государству и народу Азербайджана. В 1971 году при участии общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония добычи 1-миллиардной тонны нефти. Заложенная Гейдаром Алиевым нефтяная стратегия сегодня играет важную роль в обеспечении развития страны. Подписанный в 1994 году «Контракт века» придал нам сил, обеспечил инвестиции в нашу страну. Именно в результате исполнения этого контракта в нашей стране были реализованы инфраструктурные проекты».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев также отметил значимость подписанного договора по Шахдениз, рассказал о реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Новороссийск, Баку-Супса. «В Азербайджане построены самые современные буровые установки и платформы, «черное золото» превращено в человеческий капитал».

Ильхам Алиев также рассказал о 23-летней деятельности BP в Азербайджане. «Сотрудничество BP-SOCAR может служить примером для многих стран. BP играет активную роль в ведущих проектах. SOCAR превратилась в международную компанию и вкладывает миллиарды долларов инвестиций в зарубежные страны. В настоящее время реализуется проект «Южный газовый коридор». Работа идет в соответствии с графиком».