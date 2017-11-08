Прогноз погоды на праздник

2017-11-08 12:45 | www.oxu.az | 3

В четверг, 9 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами дожди, местами интенсивные. Северо-западный ветер днем усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 8-11, в Баку ночью 9-11, днем - 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 85-95%.

В районах Азербайджана 9 ноября временами дожди, местами ливни, в горных районах ожидается снег. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 13-17, в горах ночью - 0-4, днем - 4-8 градусов тепла.

Отметим, что завтра в Азербайджане нерабочий день в связи с Днем Государственного флага.

Э.А.

