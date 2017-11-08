Иран призвал европейских стран принять серьёзную позицию в отношении СВПД

2017-11-08 14:01 | www.trend.az | 4

Замглавы МИД ИРИ на встрече с генсеком министерства Европы и иностранных дел Франции призвал Францию и европейских стран принять серьёзную позицию в отношении СВПД, передает ИРНА.

Значимость Ирана как главного игрока, двусторонние переговоры по разрешению региональных проблем, необходимость принятия позиции Францией и европейскими странами в отношении СВПД и неприверженность США своим обязательствам по ядерной сделке, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), обсуждались на встрече замглавы МИД Ирана по европейским и американским делам Маджида Тахт Раванчи с Морисом Гурдо Монтанем во вторник.

Указав на предстоящий визит главы МИД Франции в Тегеран, обе стороны назвали этот визит важной возможностью в целях обмена мнениями по двусторонним и региональным вопросам.

Тахт Раванчи посетит с двухдневным визитом Париж и встретится с официальными лицами Франции.