Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений

2017-11-08 15:05 | www.apa.az | 5

Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, такое решение кабинет министров принял единогласно и без обсуждения. Заседание транслировали украинские телеканалы.

Москва и Киев подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года. Это соглашение украинское правительство разорвало еще в мае.

С 2014 года на Украине действует запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, а в августе нынешнего года кабмин расторг соглашение с Россией по экспорту военной продукции в третьи страны, подписанное в 2003 году.