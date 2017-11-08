Представители китайских предприятий посетят Кыргызстан

2017-11-08 14:10 | www.trend.az | 5

В городе Гуанчжоу 8 ноября состоялась встреча Генерального консула КР в г. Гуанчжоу Максата Тентимишова с постоянным заместителем председателя Ассоциации предприятий провинции Гуандун по сотрудничеству с зарубежными странами Лю Юнжу, передает КНИА «Кабар».

На встрече стороны обсудили возможности инвестиций предприятиями провинции Гуандун в КР.

Генконсул рассказал об основных секторах экономики, инвестиционном климате КР и о возможностях реализации производимой в стране продукции на рынок ЕАЭС и в рамках статуса ВСП+, в страны Европейского Союза. М.Тентимишов, отметив о регулярно проводимых презентациях об инвестиционных возможностях КР, выразил готовность провести аналогичное мероприятие совместно с Ассоциацией и пригласил Лю Юнжу во главе делегации бизнесменов посетить Кыргызстан для изучения возможностей сотрудничества.

В свою очередь Лю Юнжу принял приглашение посетить Кыргызстан и выразил готовность к проведению презентации об инвестиционных возможностях КР в начале следующего года.