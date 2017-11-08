Вугар Алиев: Обеспечение свободы слова и информации в Азербайджане являются главными направлениями медиаполитики государства

2017-11-08 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Основы обеспечения свободы слова и информации в Азербайджане, создания необходимых условий для свободной деятельности СМИ, усиления их материально-технической базы, формирование медиа, выражающих позицию Азербайджанского государства, общественности и доносящих до мира его справедливый голос, и оказания им всесторонней поддержки были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которые сегодня успешно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым, являясь главными направлениями медиаполитики государства. Об этом на состоявшемся сегодня «круглом столе» на тему «Освещение криминальных событий в медиа: общественные интересы и профессионализм», сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Вугар Алиев.

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