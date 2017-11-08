Президент принимает участие в мероприятии по нефтедобыче – ОБНОВЛЕНО

2017-11-08 13:04 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку прошла торжественная церемония, посвященная добыче двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства принял участие в церемонии.

Затем выступил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, начальник 10-ой платформы нефтегазового управления «28 Мая» Гадим Алиев, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гарри Джонс, студентка первого курса Бакинской высшей школы нефти Махира Асадова и вице-президент SOCAR Хошбехт Юсифзаде.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджанской Республики Хошбахт Юсифзаде награжден орденом «Труда» первой степени.

Глава государства вручил орден Хошбахту Юсифзаде.

В конце был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории нефтяной промышленности Азербайджана.

10:23

В настоящее время в центре Гейдара Алиева в Баку проводится торжественное мероприятие по случаю добычи двух миллиардов тонн нефти.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Н.О.

