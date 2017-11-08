Самир Пириев: Кямран Гасанли использовал свою сестру как приманку – ВИДЕО

2017-11-08 13:05 | www.oxu.az | 5

Певец Самир Пириев в эфире передачи «Şou məkan» на телеканале ARB Ulduz рассказал о конфликте с шоуменом Кямраном Гасанли.

Как передает Oxu.Az, певец подчеркнул, что является пострадавшей стороной.

«Я обратился в правоохранительные органы, требуя то, что принадлежит мне. Кямран Гасанли обманул меня. 8-9 лет назад я продал квартиру и машину и дал ему 115 тыс. манатов. Правда он вернул часть денег. Дал мне взамен автомобиль, а потом еще 15 тыс. манатов. Оставшиеся 80 тыс. он мне не вернул. Сказал, что я могу сделать что хочу, но ему нечего мне давать. Я ответил, что дал ему живые деньги. Стрела уже вылетела из лука. Между мной и Кямраном Гасанли произошел большой скандал. Я – обманутая и пострадавшая сторона. Кямран Гасанли в полном смысле этого слова заманил меня в ловушку, использовав свою сестру Гюльнар как приманку», - сказал он.

А.С.

