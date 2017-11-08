Президент Ильхам Алиев: Бакметрополитен будет реконструирован и уровень безопасности пассажиров еще больше возрастет (версия 2)

2017-11-08 14:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен будет реконструирован в соответствии с современными требованиями, и уровень безопасности пассажиров еще больше возрастет. Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам церемонии, посвященной 50-летнему юбилею Бакинского метрополитена.

Обращение зачитал помощник главы государства по экономическим вопросам - заведующий отделом Али Асадов.

«Уважаемые участники церемонии, искренне приветствую вас по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена, желаю каждому из вас здоровья и успехов в дальнейших делах. Идея создания подземного транспорта в азербайджанской столице появилась еще в начале 1930-х годов, когда разрабатывался генеральный план перспективного развития города. Начало Второй мировой войны не позволило реализовать этот план, а также идею по строительству метро. Несмотря на самые различные трудности, возникшие в последующий период, благодаря большому труду метростроевцев в ноябре 1967 года была запущена первая очередь Бакинского метрополитена, что стало важным и знаменательным событием в жизни Азербайджана. Именно благодаря вниманию и заботе великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства республикой в Бакинском метрополитене интенсифицировались строительные работы, в эксплуатацию были сданы новые линии, заметно улучшилась транспортная связь жилых массивов с центром Баку», - говорится в обращении.

Как отмечается в обращении главы государства, в результате деятельности метрополитена за прошедший период произошли коренные изменения в инфраструктуре города Баку и обеспечении населения общественным транспортом, постоянно росла доля метрополитена в общегородских пассажироперевозках.

«В сфере эксплуатации метрополитена были проведены крупномасштабные работы, и усовершенствована оснащенная современным оборудованием материально-техническая база. Применение технологий в соответствии с требованиями времени, переход на новые стандарты, принятый в качестве основного критерия, и достаточная оценка человеческих ресурсов обеспечили сегодня переход на качественно новый уровень в развитии Бакинского метро. Особенно радует, что с точки зрения оформления станции метро превратились в богатые орнаментами образцы национального архитектурного искусства. В перспективе сеть метро будет расширяться и развиваться. Метрополитен будет реконструирован в соответствии с современными требованиями, и уровень безопасности пассажиров еще больше возрастет. Верю, что обладающий технической подготовкой профессиональный коллектив ЗАО «Бакинский метрополитен» и впредь будет придерживаться своей гармоничной деятельности, настойчиво трудиться, и приложит все способности и силы для достойного выполнения возложенных задач», - говорится в обращении главы государства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)