Семьям, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, могут повысить пособия

2017-11-08 13:15 | www.oxu.az | 4
«Необходимо увеличить сумму пособий семьям, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет, и пересмотреть систему выдачи пособий».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.
Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов отметил, что в настоящее время идет работа по реформированию системы адресной социальной помощи:
«В рамках этого может быть рассмотрен вопрос увеличения пособий семьям, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет».