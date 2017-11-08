Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции – глава Генштаба

2017-11-08 14:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции, сказал глава Генштаба страны Хулуси Акар, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду.

Турция будет продолжать борьбу с терроризмом, и в частности с РПК, сказал он.

Акар также отметил, что народ Турции полностью солидарен с армией в борьбе с терроризмом.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu