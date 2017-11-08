Могерини посетит Кыргызстан

2017-11-08 14:52 | www.trend.az | 5

9 ноября т.г. с рабочим визитом в Кыргызстан прибывает Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе визита Могерини в г. Бишкек запланированы двусторонние встречи с президентом КР А.Атамбаевым, избранным президентом КР С.Жээнбековым и премьер-министром КР С.Исаковым.

Во время встреч будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия Кыргызской Республики с Европейским союзом.