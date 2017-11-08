Багдасарян оштрафовали за езду без прав

2017-11-08 13:35 | www.oxu.az | 3

Злостная нарушительница ПДД Мара Багдасарян оштрафована на 15 тысяч рублей за езду без прав. Об этом в среду, 8 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«На задержанную Мару Багдасарян был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сказал он. Девушку задержали в ночь на 6 ноября на Комсомольском проспекте в Москве. В минувшем июле она уже была оштрафована за вождение без водительских прав на такую же сумму.

7 ноября адвокат девушки Давид Куламурия заявил, что пожизненно лишенная прав Багдасарян собирается вернуть их через суд. Девушка уже собрала весь пакет документов с медицинскими справками, «согласно которым она абсолютно здорова», отметил адвокат.

Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Один из его приятелей был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских. Третий фигурант был оправдан. Багдасарян проходила по делу как свидетель, так как находилась на пассажирском месте.

Позднее ее неоднократно останавливали за грубое нарушение ПДД и агрессивную езду. За уклонение от уплаты штрафов, которых у нее накопилось несколько сотен, Мара отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток.

21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. У девушки диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.

Э.А.

