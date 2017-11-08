Американские рэперы придумали несуществующие часы

2017-11-08 13:45 | www.oxu.az | 4

Рэперы 21 Savage и Offset упомянули в своей композиции Ric Flair Drip несуществующие часы Patek Philippe — референс 5790.

Как передает Oxu.Аz со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает Hodinkee.

По предположениям часовых экспертов, речь может идти о референсе 5970 — хронографе с вечным календарем. Он снят с производства Patek Philippe, однако его можно купить на аукционе по цене около 100 тысяч долларов.

Композиция записана 21 Savage и Offset при участии продюсера Metro Boomin для диска Without Warning. Кроме Patek Philippe, модели которого (в частности, 5726 и 5980) упоминаются в разных песнях (прежде всего в Ghostfaced Killers) около 10 раз, рэперы уделили внимание швейцарским маркам часов класса люкс Audemars Piguet и Richard Mille.

21 Savage (Шайа Бин Авраам-Джозеф) — американский рэп-исполнитель из Атланты (Джорджия), получил известность после выхода альбома Savage Mode. Offset (Кари Кендрэлл Сэфас) — американский хип-хоп исполнитель из Лоренсвиля (Джорджия), участник трио Migos. Metro Boomin (Лиланд Тайлер Уэйн) — американский продюсер и диджей.

Patek Philippe — швейцарская часовая мануфактура. Основана в 1839 году эмигрантами из Польши Антонием Патеком и Франциском Чапеком. Изначально называлась Patek, Czapek & Cie., современное название получила в 1932 году. Логотип марки — крест испанского ордена Калатравы.

Э.А.

