КНДР должна принять предложение Трампа о переговорах по ядерной программе - ФРГ

2017-11-08 14:56 | www.trend.az | 3

Власти Германии считают, что КНДР должна принять предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по ядерной программе Пхеньяна.

Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"В речи президента прозвучало предложение, и мы считаем, что правительство КНДР должно использовать эту возможность для переговоров", - сказал он. По его словам, первым шагом к этому мог бы стать отказ от испытаний.

Зайберт также отметил, что тесные партнерские отношения с США остаются основой внешней политики Германии и через год после избрания Трампа на пост президента. "Для канцлера по-прежнему актуально то, что было сказано на следующий день после выборов: ни с кем у ФРГ не более глубоких отношений, чем с США, эти связи являются основой нашей внешней политики", - сказал он.

"Мы связаны общими ценностями и на их основе вместе работаем, - добавил Зайберт. "То, что есть разные точки зрения, всем известно, как, например, видно по вопросам климата", - заметил при этом представитель кабмина.