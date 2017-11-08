В турецкой провинции конфисковано почти 60 кг героина

2017-11-08 15:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на юго-востоке страны в рамках операции против наркоторговцев конфискованы 59 килограммов героина, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в среду.

В ходе операции был задержан один человек. Операции против наркоторговцев в провинции продолжаются.

Как сообщалось ранее, в течение девяти месяцев этого года в провинции Ван было конфисковано в общей сложности 3 тонны 145 кг героина.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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