Для перерасчета пенсий будет создана правительственная комиссия

2017-11-08 13:55 | www.oxu.az | 3

«Согласно вступившим в силу с 1 июля 2017 года изменениям, есть точный принцип распределения в финансировании пенсий. Обязательства по стажу до 1992 года, в том числе надбавки к пенсиям государственных служащих, военнослужащих и других лиц этой категории были признаны обязательствами государства».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА-Экономикс, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

«В настоящее время мы совместно с Министерством финансов изучаем дела каждого из 1 миллиона 330 тысяч пенсионеров. Для этого в ближайшее время по решению Кабинета министров будет создана специальная комиссия. Мы рассчитываем в течение 6 месяцев изучить дела каждого из 1 миллиона 330 тысяч пенсионеров и найти сколько лет стажа было до 1992 года. Сегодня за каждый год стажа на период до 2006 года, в том числе до 1992 года, начисляется 4 маната 16 гяпиков. Когда комиссия завершит работу, выяснится полная сумма».

Э.А.

