"Miss Top Model Azerbaijan-2018" принимает заявки на участие в конкурсе

2017-11-08 15:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Switch Club/Venezia в Баку 12 ноября в 15:00 состоится кастинг национального конкурса топ-моделей - "Miss Top Model Azerbaijan-2018", сообщили Trend Life организаторы конкурса.

"Основным отличием нашего конкурса от множества других можно назвать то, что участницами "Miss Top Model Azerbaijan" могут стать начинающие или уже состоявшиеся модели, девушки, которые уже покорили подиумы и были удостоены признания, как в Азербайджане, так и за пределами страны", - говорится в сообщении организаторов.

В сообщении отмечено, что форма одежды участниц кастинга – коктейльное платье, туфли на каблуках. Также необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Напомним, что 17 июня состоялся финал "Miss Top Model Azerbaijan-2017", победу в котором одержала Джейхуна Алиева.

Как и в прошлом году, участницы конкурса также будут награждены ценными подарками, получат возможность войти в мир шоу-бизнеса и fashion-индустрии Азербайджана.

Кроме того, обладательница титула "Miss Top Model Azerbaijan-2018" получит возможность представить Азербайджан на международном конкурсе "Miss Top Model of the World".

Подать заявку для участия в конкурсе желающие могут, заполнив анкету по ссылке: http://www.misstopmodel.az/form. Заявки принимаются до 10 ноября.

Телефоны для справок: +99470 220 01 74 (WhatsApp); +99450 228 99 91.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az