Началась встреча азербайджанских и германских военных специалистов

2017-11-08 14:25 | www.oxu.az | 5

Согласно Программе двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2017-й год, проведена встреча специалистов по вопросам военной психологии, военного законодательства, прессы и связи с общественностью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе мероприятия были зачитаны лекции и состоялся широкий обмен мнениями о взаимоотношениях между военнослужащими и их дисциплинарных правах, психологической подготовке во время военных операций, а также ряде других тем.

Н.О.