Глава ГТК встретился с послом Мексики

2017-11-08 15:28 | www.apa.az | 4

Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев встретился с послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на встрече Родриго Лабардини отметил, что проект межправительственного соглашения «О взаимной административной помощи в таможенной сфере и обмене информацией между Азербайджаном и Мексикой» подготовлен и в ближайшее время состоится его подписание. Посол особо подчеркнул роль таможенных органов в деле развития двухсторонних торгово-экономических отношений.

В свою очередь, А.Алиев отметил, что внедрение мексиканской модели в сфере логистики в американском регионе является одним из больших достижений. Он также подчеркнул, что в настоящее время сложились благоприятные условия для расширения экономических связей между Азербайджаном и Мексикой.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.