Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

2017-11-08 14:32 | www.oxu.az | 5

Американскую певицу Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

Подать иск может глава компании, обеспечивавшей безопасность исполнительницы.

Как утверждает владелец этой фирмы Майкл Анелло, Кэри вела себя непристойно, а также постоянно оскорбляла его самого и его коллегу. В частности, настаивает потенциальный истец, певица называла его «нацистом» и «скинхедом».

Со своей стороны, в окружении Кэри сказали, что связывались с юристом Анелло и были готовы оплатить «определенные счета», но утверждается, что экс-телохранителя не устроила сумма. Информации о домогательствах у представителей певицы нет.

По имеющимся данным, певица сотрудничала с данной компанией с июня 2015 года по май 2017 года.

Ранее сообщалось, что актер Эд Вествик, известный по роли Чака Басса в сериале «Сплетница», ответил на обвинение в изнасиловании актрисы Кристины Коэн.

A.C.

