За восемь лет будут построены 12 станций Бакметрополитена

2017-11-08 15:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - До 2025 года завершится строительство 12 станций «фиолетовой» линии Бакинского метрополитена, сказал в среду журналистам главный инженер по эксплуатации ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов.

По его словам, земельные участки для строительства этих станций уже выделены.

«Фиолетовая» линия протянется до поселка Гарачухур. Две станции этой ветки – «Автовокзал» и «Мемар Аджеми-2» уже сданы в эксплуатацию, строительство ряда других станций продолжается. До 2025 года все станции этой линии должны быть сданы в эксплуатацию», - сказал Османов

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)