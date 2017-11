Combating terrorism is Turkey’s priority - head of General Staff

2017-11-08 16:04 | www.trend.az | 1

Baku, Azerbaijan, Nov. 8

By Rufiz Hafizoglu – Trend:

Combating terrorism is a priority for Turkey, the country’s General Staff said in a message Nov. 8 quoting Hulusi Akar, head of the Staff.

Turkey will continue the fight against terrorism, in particular the PKK (Kurdistan Workers’ Party), he said.

Akar also noted that the people of Turkey stand in solidarity with the country’s army in the fight against terrorism.

The conflict between Turkey and the PKK, which demands the creation of an independent Kurdish state, has continued for more than 30 years and has claimed more than 40,000 lives.

The UN and the European Union list the PKK as a terrorist organization.

---

Follow the author on Twitter: @rhafizoglu

Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции – глава Генштаба

БАКУ /Trend/ - Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции, сказал глава Генштаба страны Хулуси Акар, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду.

Турция будет продолжать борьбу с терроризмом, и в частности с РПК, сказал он.

Акар также отметил, что народ Турции полностью солидарен с армией в борьбе с терроризмом.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu