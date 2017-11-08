Heavy Lift или как компания AsstrA завод перевозила

2017-11-08 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ / Trend/ - В июле этого года эксперты подразделения AsstrA Heavy Lift (Познань и Гданьск, Польша) поставили точку в крупном логистическом проекте для ключевого клиента AsstrA Wood and Paper Logistics – перевозка завода из Виллабразарро (Villabrazarro), Испания в Велико Тарново (Veliko Tarnovo), Болгария. Проект реализовывали с мая по июль 2017 года.

Из Испании в Болгарию доставили более 100 негабаритных частей – составляющих производственной линии по изготовлению древесно-стружечных плит. Завод, купленный клиентом, был полностью демонтирован и транспортирован в новое место строительства.

99% перевозимых деталей и конструкций относилось к группе негабаритных грузов: некоторые из них достигали 5 м. в высоту и 5,5 м. в ширину.

Весь проект состоял из нескольких этапов:

Предварительные инспекционные работы, по завершении которых приняли решение о применении комбинированной схемы доставки: суша – море – суша;

Разработка самой схемы доставки;

Заказ разрешений и чартер судна;

Непосредственно перевозка, состоящая из трех этапов.

Первоначально 50 негабаритных частей доставили по суше до порта Лейшойнш (Leixões), Португалия. В течение трех недель груз поэтапно вывозился из Испании с последующим хранением в открытом складе в порту.

Специалисты из AsstrA Heavy Lift, портовые агенты и чартерная компания, подающая судно на загрузку, несколько раз переносили дату и время погрузки по требованию клиента. Важнейшим условием являлась перевозка груза "under deck" (в трюме).

На втором этапе для доставки по морю специалисты нашей компании заказали специальное судно с двойной погрузочной палубой - «twindecker». Специалисты AsstrA контролировали проведение погрузочных работ, занявших два дня. Погрузка и крепление груза прошли максимально быстро.

Финальная стадия перевозки - доставка груза в порт Варна (Varna), Болгария. Через 10 дней после отправки груз прибыл в порт назначения, далее в составе 10 конвоев его доставили в конечное место выгрузки – фабрику клиента в Велико Тарново.

Перевозка оставшихся 50 «малых» негабаритных конструкций проходила по суше из завода из Виллабразарро в Велико Тарново. Для перевозок одновременно использовался автотранспорт нескольких надежных партнеров: перевозчиков и транспортных компаний.

Непосредственно о том, как осуществлялся проект, рассказал эксперт AsstrA-Associated Traffic AG, руководитель отдела AsstrA Heavy Lift Пшемыслав Бороньски, который лично контролировал все этапы проекта.

«Было несколько критических моментов, но мы предвидели их ещё во время разработки плана, поэтому благополучно справились с ними. Потребовалась слаженная работа нескольких рабочих групп.

Мы приняли во внимание параметры транспорта и грузов, поэтому перевозка проходила как негабаритная. Нам выдали разрешения на перевозку лишь на короткий промежуток времени, поэтому требовалось быстро скоординировать работу всех групп и доставить товар в порт Лейшойнш в четко указанный срок.

Но в Болгарии нас ждали ещё большие трудности: плотное движение легковых автомобилей (сезон отпусков) и делегирование полицейского конвоя на другие задания. Всё это усложнило выезд из Варны, поэтому дата и время выезда неоднократно откладывались».

Успешное завершение очередного нестандартного проекта – показатель компетентности и надежности компании AsstrA. AsstrA Heavy Lift уже более 10 лет предоставляет комплексные логистические и транспортные услуги перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. К услугам наших клиентов – все виды транспорта и комбинированные схемы доставки груза. Холдинг использует собственный специализированный автопарк, а также адаптированный железнодорожный, морской и речной транспорт, что способствует разработке самых оптимальных решений для самых сложных задач.

Компания AsstrA зарекомендовала себя надежным партнером в организации транспортировки продуктов и оборудования для газовой и нефтяной промышленности в нефтедобывающих странах, в частности в Азербайджане. Накопленный опыт и знания специалистов компании позволяют предлагать клиентам полный комплекс услуг в логистике нефтегазовой отрасли с использованием морского и сухопутного транспорта, а также комбинированных схем поставок.

Наша компания имеет богатый опыт реализации специальных транспортных проектов. Мы перевозим специализированное негабаритное оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, для строительства трубопроводов, а также участвуем в перевозке шельфовых буровых установок и сейсмических станций. Наши клиенты знают, что AsstrA «все по плечу».

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакете также проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает выгодные логистические решения по адекватным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://www.asstra.com/az/

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