HeavyLift veya AsstrA bir fabrikayı nasıl taşıdı

2017-11-08 16:16 | www.trend.az | 1

Bu yılın Temmuz ayında AsstrAHeavyLift (Poznan ve Gdansk Polonya) departmanımızın çalışanları, önemli bir müşterimizin büyük lojistik projesini başarılı şekilde tamamladı. İspanya’da bulunan bir fabrika Bulgaristan’a taşındı. Proje, Mayıs-Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İspanya’dan Bulgaristan’a sunta üretim hattının parçaları olan 100’den fazla büyük hacimli makine parçası teslim edildi. Müşterinin satın aldığı fabrika, tamamen sökülerek yeni adresine taşındı.

Taşınan parçaların yüzde 99’u büyük hacimli yük grubuna dahildir. Parçalardan bazılarının uzunluğu 5 metreyi, eni 5,5 metreyi geçiyordu.

Proje, birkaç aşamadan oluştu:

Ön inceleme yapıldı ve sonrasında taşımanın kara-deniz-kara olarak çoklu taşıma yöntemiyle yapılmasına karar verildi;

Sevkiyat planı hazırlandı;

Gemi taşımacılığı için gerekli izin belgeleri alındı;

Üç etaptan oluşan doğrudan ulaşım gerçekleştirildi.

İlk önce 50 büyük hacimli parça karayolu ile Portekiz’in Leixoes limanına getilildi. Üç hafta boyunca yükler İspanyadan etaplı şekilde taşındı ve limana ulaşan yükler açık bir depoda tutuldu.

Geminin yüklenmesinden sorumlu AsstrAHeavyLift uzmanları, gemicilik şirketi ve liman yetkilileri müşterinin talebi üzerine birkaç kez yükleme tarih ve saatini değişti. Müşterinin en önemli şartı yükün güverte altında taşınmasıydı.

Deniz yoluyla teslimatın ikinci aşamasında firmamızın uzmanları, çift yükleyici güvertesi bulunan özel gemi sipariş etti. İki gün süren yükleme işleri Asstra uzmanlarının kontrolü altında gerçekleştirildi. Yükleme ve yükün sabitlenmesi olabildiğince çabuk yapıldı.

Taşımanın son aşaması yük, 10 gün sonra Bulgaristan’ın Varna limanına getirildi. Daha sonra 10 araca yüklenerek konvoy halinde teslimat bölgesine, müşterinin Veliki Tarnavo bölgesindeki fabrika alanına ulaştırıldı.

Geride kalan biraz daha küçük 50 parçanın sevkiyatı ise doğrudan karayolu ile yapıldı. Sevkiyatta eşzamanlı olarak birkaç güvenilir nakliyat şirketinin araçları kullanıldı.

Sevkiyatın tüm aşamalarını bizzat kontrol eden AsstrA-AssociatedTrafficAG uzmanı ve AsstrAHeavyLift Departmanı Başkanı Pshemislav Boronski, projenin nasıl gerçekleştirildiğini şöyle anlattı:

“Birkaç kritik durum oldu fakat biz onları daha planlama aşamasında öngördüğümüz için başarıyla üstesinden geldik. Sevkiyat için birkaç grubun iyi koordineli çalışması gerekiyordu.

Araç ve yükün parametrelerini dikkate aldığımız için sevkiyat büyük boyutlu oldu. Bize sevkiyat için kısa süreliğine izin verilmişti dolayısıyla tüm ekiplerin çalışmasının hızlı koordine edilmesi ve yükün belirtilen sürede Leixoes limanına ulaştırılması gerekiyordu.

Fakat Bulgaristan’da daha büyük güçlüklerle karşılaştık. Tatil zamanına denk geldiği için araç sıklığı nedeniyle trafik yavaş ilerliyordu ve bize tahsis edilen polis korteji başka bir göreve gönderilmişti. Tüm bunlar Varna’dan çıkmamızı zorlaştırıyordu. Dolayısıyla çıkış tarih ve saatimiz defalarca ertelendi.”

Standart dışı bir başka projenin başarıyla tamamlanması, AsstrA’nın yetkinliğinin ve güvenilirliğinin göstergesidir. AsstrAHeavyLift, 10 yıldan fazladır büyük hacimli ve ağır yük taşımacılığında entegre lojistik ve ulaştırma hizmeti gösteriyor. Tüm ulaştırma çeşitleri ve çok taşımacılık şemalarımız müşterilerimizin hizmetindedir.

Holding, en zorlu görevler için en uygun çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunan, kendi özel araç filosunun yanı sıra demiryolu, deniz ve nehir taşımacılığını da kullanmaktadır.

AsstrA, petrol üreten ülkelerde, özellikle de Azerbaycan’da, doğalgaz ve petrol sanayii için ürün ve ekipman taşımacılığı organizasyonunda güvenilir bir ortak olarak yerini almıştır. Şirket uzmanlarının bilgi birikimi ve tecrübesi, deniz ve karayolu taşımacılığının yanı sıra kombine tedarik zincirlerini kullanarak petrol ve doğalgaz endüstrisi lojistiğinde müşterilerimize eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunmamızı sağlıyor.

Firmamız, özel taşımacılık projelerinin hayata geçirilmesinde zengin bir tecrübeye sahiptir. Petrol rafinerileri için, boru hatlarının inşası için özel büyük boy ekipmanları taşıyoruz, ayrıca denizde sondaj kulelerinin ve sismik istasyonların nakliyesine katılıyoruz. Müşterilerimiz, AsstrA’nın kendileriyle “omuz omuza” olduğunu biliyor.

AsstrA-Associated Traffic AG baş ofisi İsviçre’nin Zürih kentinde yerleşen uluslararası taşıma-lojistik şirketidir. Lojistik sektöründe 20 yıldan fazladır faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde temsil ediliyor. Tek bir lojistik operatörden komple hizmet teklif ediyor. Bilhassa, çeşitli ulaştırma araçlarıyla uluslararası taşımacılık organizasyonu, her türlü ithal/ihraç mallarına eşlik edilmesi, yükün Almanya ve İsviçre’nin en önemli sigorta şirketlerinde “tüm risklerden” sigortalanması gibi hizmetler sunuyor. Hizmet paketimiz, proje lojistiği, ticari, depo ve gümrük hizmetlerini de kapsıyor. Geniş coğrafyaya yayılmış ofislerimiz ve profesyonellerle yaptığı işbirliği sayesinde AsstrA, makul fiyatlara uygun lojistik çözümler öneriyor ve her bir iş ortağı ve müşterisinin isteklerini dikkate alıyor.

İletişim için:

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Мob.: +994 55 813 59 74

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