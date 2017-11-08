АФФА оштрафовала «Кяпяз»: не поливали газон

2017-11-08 15:15 | www.oxu.az | 4

Сегодня прошло очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, КДК оштрафовал «Кяпаз» на 800 манатов за то, что представители клуба не поливали газон домашнего стадиона перед матчем с «Карабахом».

В матче «Зире» – «Нефтчи» фанаты гостевой команды сломали несколько кресел и теперь руководство «Нефтчи» должно будет оплатить установление новых кресел на арене соперника.

На 2800 манатов оштрафован «Сумгайыт»», игроки дубля которого были предупреждены 4 раза в матче с «Кешлей», а также за оскорбления со стороны футболиста команды Эльсевера Бакирзаде в адрес арбитров и удаление другого игрока команды Джейхуна Раджабли. Бакирзаде дисквалифицирован на 4 матча, Раджабли – на 2 матча.

«Кешля» заплатит 100 манатов за удаление Сертана Ташкына.

Также на 80 манатов оштрафованы клубы первого дивизиона МОИК, «Бина» и «Сабах».