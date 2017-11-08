Еврокомиссия согласовала свои предложения по поправкам к газовой директиве ЕС

2017-11-08 15:24 | www.oxu.az | 3

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия согласовала свои предложения по поправкам к газовой директиве Евросоюза.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости».

«Колледж (совет еврокомиссаров – ред.) принял поправки к газовой директиве, которая является частью третьего энергопакета», — сказал Шефчович.

Он также выразил надежду на то, что поправки к газовой директиве Евросоюза, которые затрагивают работу морских газопроводов, могут быть приняты в Евросоюзе в 2018 году.

В июле сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность по внесению поправок, которые могли бы распространить правила третьего энергопакета на будущие морские участки газопроводов.

Указанные поправки могут коснуться проекта «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Н.О.