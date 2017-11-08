Бакметрополитен приобретет вагоны нового поколения

2017-11-08 15:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В дальнейшем в Бакинском метрополитене ожидаются новшества, сказал в среду журналистам главный инженер по эксплуатации ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов.

По его словам, планируется обновление существующих станций и оснащение их новым оборудованием.

«Также будут заключены договоры с ОАО «Метровагонмаш» (Россия) для обновления вагонного парка и организации движения поездов на новых линиях и приобретены вагоны нового поколения. В прошлом году у завода уже было приобретено и введено в эксплуатацию 15 вагонов. Вагоны оснащены системой кондиционирования. Вагоны нового поколения серии 765 будут гораздо удобнее прежних», - сказал Османов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)