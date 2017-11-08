Коллегия адвокатов распространила сообщение в связи со вступлением в силу изменений в деятельности представительства

2017-11-08 16:36 | www.apa.az | 3

Президиум правления Коллегии адвокатов распространил сообщение в связи с принятием в Милли Меджлисе дополнений и изменений в ряд законодательных актов, связанных с усовершенствованием института представительства в судах.

В информации, поступившей в АПА из Коллегии адвокатов, говорится, что Коллегия адвокатов, приняв во внимание указанные изменения, получившие широкое обсуждение в обществе, доводит до сведения следующее:

«Указанные дополнения и изменения являются продолжением прогрессивных судебно-правовых реформ, проводимых в нашей стране, и по своей сути направлены на вступление в новый этап института правовой защиты. Эти изменения положительно повлияют на улучшение качества оказываемых населению юридических услуг.

Коллегии Адвокатов рекомендовано увеличить число адвокатов в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 ноября 2017 года о применении закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики». Для достижения этого Коллегией Адвокатов АР будут предприняты все необходимые меры.

Так, в Коллегию адвокатов поступило большое количество обращений от юристов, желающих стать адвокатами. В связи с этим в кратчайшие сроки будут проведены квалификационные экзамены. Кандидаты, успешно прошедшие их, получат право заниматься адвокатской деятельностью. В то же время, членами Коллегии адвокатов могут стать и лица, выступающие в настоящее время в судах в качестве представителей. Для этого они должны в установленном законом порядке подать соответствующее заявление.



Было отмечено, что Коллегия адвокатов поддерживает принятые дополнения и поправки и готова к надлежащему выполнению своей части обязательств по их внедрению.



Напомним, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и изменения в статьях Гражданско-процессуального и Административно-процессуального кодексов.



Поправки предусматривают замену представительского института на профессиональный адвокатский институт.



Так, в соответствии с изменениями в законодательство физическим лицам разрешается участвовать в качестве законного представителя лишь на суде близких родственников.



Изменения вступят в силу с 1 января 2018-го года.