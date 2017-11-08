Мири Юсиф даст концерт в Баку

2017-11-08 15:30 | www.oxu.az | 3

Известный певец Мири Юсиф готовится обрадовать своих поклонников в преддверии Нового года.

Как передает Oxu.Az, 8 и 9 декабря певец выступит во дворце Гейдара Алиева с концертной программой, исполнив свои лучшие хиты.

Концерт организован SS Production, с которой Мири Юсиф проработал долгие годы.

Отметим, что спонсор концерта – автомобильная компания Haval. Информационную поддержку оказывает телеканал Xəzər, радио 100.5 FM, Araz FM, видеопортал Bax.tv и сайт Oxu.Az.

А.С.

