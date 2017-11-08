Представитель АП осудил популяризацию образа жизни преступников в медиа

2017-11-08 15:37 | www.oxu.az | 3

«Обеспечение свободы слова и информации в Азербайджане, создание необходимых условий для свободной деятельности СМИ, усиление их материально-технической базы, формирование медиа, выражающих позицию Азербайджанского государства, общественности и доносящих до мира его справедливый голос, оказание им всесторонней поддержки были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которые сегодня успешно продолжаются президентом Ильхамом Алиевым, являясь главными направлениями медиа-политики государства».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом на состоявшемся сегодня «круглом столе» на тему «Освещение криминальных событий в медиа: общественные интересы и профессионализм», сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Вугар Алиев.

Представитель АП подчеркнул, что СМИ работают в атмосфере конкуренции:

«Каждый медиа-орган имеет право повышать свой рейтинг. Но как можно повышать рейтинг, популяризируя образ жизни преступников?! Временами новостные выпуски телеканалов тем или иным образом бывают заполнены такими негативными событиями, нарушается баланс и зрителя настраивают на пессимистичный лад. Считаю, что в этом вопросе следует ждать баланса, обеспечивать разнообразие новостей, отдавать предпочтение материалам, которые настраивают людей на позитивный лад».

Н.О.

