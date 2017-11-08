Вугар Алиев: Обеспечение свободы слова и информации в Азербайджане являются главными направлениями медиаполитики государства (версия 3)

2017-11-08 16:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Основы обеспечения свободы слова и информации в Азербайджане, создания необходимых условий для свободной деятельности СМИ, усиления их материально-технической базы, формирование медиа, выражающих позицию Азербайджанского государства, общественности и доносящих до мира его справедливый голос, и оказания им всесторонней поддержки были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которые сегодня успешно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым, являясь главными направлениями медиаполитики государства. Об этом на состоявшемся сегодня "круглом столе" на тему "Освещение криминальных событий в медиа: общественные интересы и профессионализм", сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Вугар Алиев.

Вугар Алиев отметил, что сегодня в Азербайджане функционируют десятки телерадиоканалов, информационных агентств, сотни газет и журналов, информационных интернет-ресурсов, большая армия журналистов свободно, безо всякого давления со стороны готовит информацию, комментарии и аналитику о событиях, происходящих в нашем обществе и в мире, представляя ее вниманию граждан. "Однако в ряде случаев СМИ, говоря конкретно, в основном интернет-медиа, в условиях существующей конкуренции забывают о государственных и общественных интересах, и, не учитывая последствий, предоставляют гражданам неправильную, порой вредную информацию. Мы периодически сталкиваемся с подобными явлениями. В частности, чрезмерно вольное поведение медиа по освещению событий касающихся нарушения режима прекращения огня во фронтовой зоне в 2014 году заставило провести известное совещание руководителей СМИ и глав пресс-служб государственных органов, и способствовали тому, что с целью более надежного обеспечения информационной безопасности государства Президентом Азербайджана был подписан соответствующий законодательный акт", - отметил Вугар Алиев.

Заместитель заведующего отделом отметил, что за последние две недели Азербайджан и наш регион запомнился значимыми историческими событиями мирового масштаба. "Благодаря целенаправленной и соответствующей национальным интересам политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанское государство стало центральной фигурой произошедших событий, в очередной раз, продемонстрировав свой потенциал. Ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс останется в истории не только значимым для Азербайджана и стран региона событием, но, также исторической вехой имеющей глобальную, международную значимость. Состоявшаяся в Тегеране встреча Президентов Азербайджана, Ирана и России и достигнутые здесь результаты еще раз показали, что инициатор глобальных транснациональных проектов и обладающий лидирующей позицией в их реализации Азербайджан также является основным инициатором и ведущей фигурой двустороннего и трехстороннего форматов сотрудничества в регионе", - отметил Вугар Алиев.

Вугар Алиев подчеркнул, что эти события широко освещали азербайджанские СМИ, особо подчеркивалась их важность.

«Но в то же время интернет-медиа и, к сожалению, некоторые газеты параллельно сфокусировали внимание на криминальной теме, привлекая внимание граждан к вопросу, не представляющему серьезного общественного интереса. Более того, ряд материалов о криминальных элементах можно считать вредными для нашего общества, в частности для молодежи. Спрашивается, насколько правильно представлять преступника чуть ли не в образе героя, ставить его жизнь в пример?! Какой хороший пример молодежь может взять с этого? И вообще, чьим интересам служит муссирование той или иной информации о криминальных элементах и превращение ее в одну из основных тем? К сожалению, некоторые информационные ресурсы, представляя в течение дня около десяти материалов на эту тему, не задаются этими вопросами», - сказал Вугар Алиев.

По его словам, в сфере работы СМИ существует конкурентная среда.

«Повышать свой рейтинг - право каждого медиаоргана. Однако можно ли завоевать этот рейтинг, популяризируя образ жизни преступника? Разве этот вопрос не должен заставить медиа задуматься о том, какие последствия для общества могут иметь эти негативные и вредные информации? Порой выпуски новостей на телеканалах тоже изобилуют теми или иными событиями из уголовного мира и подобной негативной информацией, баланс в представлении новости нарушается, и с экрана зрителю передается пессимистичное настроение. Думаю, что в этом вопросе тоже должен соблюдаться баланс, обеспечиваться разнообразие новостей, отдаваться предпочтение материалам и информации, настраивающим людей на позитивное настроение. Разве в нашем обществе нет хороших примеров?! Разве нельзя пропагандировать военнослужащих, павших за территориальную целостность Азербайджана, героев-военнослужащих, доблестно охраняющих границы страны, представителей интеллигенции, внесших достойный вклад в развитие общества?», - сказал Вугар Алиев.

Вугар Алиев подчеркнул, что, оставаясь приверженными своим принципам и традициям, азербайджанские медиа должны думать не только о рейтинге и популярности, а больше учитывать в своей деятельности принцип защиты интересов государства и общества.

«Медиа тоже несут ответственность перед обществом, гражданами, молодежью и не должны забывать о возложенной на них ответственности», - сказал заместитель заведующего отделом Администрации Президента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)