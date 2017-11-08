МИД России о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

2017-11-08 15:45 | www.oxu.az | 3

«Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МИД России.

«Учитывая итоги прошедшего 16 октября в Женеве саммита в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года. А до этой встречи сопредседатели проведут консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент российский сопредседатель вместе с американским и французским коллегами ведет работу над местом и датой этих консультаций».

Отметим, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что 16 ноября он встретится с сопредседателями в Москве.

Н.О.

