В Бакинском метрополитене демонстрируются отреставрированные ретро-вагоны (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-11-08 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с 50-летним юбилеем Бакинского метрополитена на станции метро «Ичеришехер» проходит демонстрация отреставрированных ретровагонов, эксплуатировавшихся в метрополитене.

Первые такие ретровагоны производства Мытищинского машиностроительного завода назывались вагонами типа «А». Эти вагоны были изготовлены в конце 1934 года. В них было 52 сидячих и 120 стоячих мест. Один из вагонов такого типа в 1968 году был отправлен в Баку для измерения дороги.

Другие ретровагоны - это вагоны типа «Г», которые имели новые двигатели. Срок эксплуатации этих вагонов завершился в 1983 году.

А производство остальных представленных вагонов типа «Э» началось в 1956 году. Первый испытательный вагон типа «Э» был произведен в конце 1959 года. Вагоны такого типа во времена Советского Союза были отправлены метрополитенам пяти городов – Москвы, Ленинграда, Киева, Баку и Тбилиси. В Баку было доставлено 47 вагонов типа «Э».

Отметим, что в настоящее время Бакинский метрополитен, отмечающий 50-летний юбилей, располагает 25 станциями, одним электродепо и тремя линиями протяженностью 36,6 километра. На основании «Схемы концептуального развития линий Бакинского метрополитена» в будущем общая сеть метрополитена будет состоять из пяти линий: трех действующих – зеленой, красной и фиолетовой, а также двух новых – голубой и желтой, 76 станций, шести электродепо и линий метро протяженностью 119,1 километра. В перспективе планируется строительство 51 новой станции и прокладка линий метро протяженностью 84,3 километра.

Trend представляет вниманию читателей фотографии ретровагонов.

(Фото: Заур Мустафаев)