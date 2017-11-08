В Парке высоких технологий НАНА началось производство 6 новых типов БПЛА

2017-11-08 16:48 | www.apa.az | 3

«В Парке высоких технологий НАНА за короткий период времени собралась молодая и опытная команда. Процесс производства беспилотных летательных аппаратов стремительно продолжается и уже находится на стадии завершения. Испытания прошли успешно».

Как сообщает АПА, об этом заявил директор Парка высоких технологий НАНА Вюгар Бабаев.

В.Бабаев отметил, что в Парке высоких технологий НАНА производится 6 новых типов беспилотных летательных аппаратов: «5 из них это БПЛА мультироторного и 1 самолетного типа. Применение производимых беспилотных летательных аппаратов планируется в нескольких областях. Новые беспилотники будут использоваться для орошения и опрыскивания растений в сельском хозяйстве, для экологического мониторинга, посадки лесов, аэрофотосъемок и картографии – для подготовки трехмерных карт».

Директор Парка высоких технологий НАНА сказал, что новые БПЛА в современное время будут использоваться, можно сказать, во всех областях. По его словам, производимые в парке беспилотники в основном носят гражданский и военный характер: «В качестве примера можно указать скорую помощь, почтовые услуги, МЧС (поисково-спасательные операции, пожары), аэрофотосъемки и др.

В целом, исходя из спроса, можно модифицировать БПЛА и интегрировать соответствующее оборудование в систему».

Раскрыв параметры БПЛА, В. Бабаев сказал, что они меняются в зависимости от модели: «Ориентировочные параметры таковы: время полета до 30 минут, грузоподъемность 0,5 кг, скоростной режим до 35 км/ч».

Он сообщил, что пока официальные названия БПЛА не придуманы.

Отметив, что из некоторых госструктур уже поступили заказы, В. Бабаев сказал, что ведутся переговоры с «SOCAR», БПЛА будут произведены с учетом их требований: «В настоящий момент совместно с «SOCAR» проводятся тестовые полеты. В ближайшее время будет проведена презентация».

Также гендиректор рассказал об ожидаемых новинках автопарка: «Несмотря на то, что с момента создания Парка высоких технологий НАНА прошло мало времени, мы достигли успеха в нескольких сферах. На территории технопарка уже действуют 7 резидентов. Мы начали реализации. Проектов совместно с несколькими иностранными компаниями и местными госструктурами. Парк высоких технологий НАНА ведет тесное сотрудничество с ведущими технопарками мира, придает импульс объединению науки и бизнеса в Азербайджане».