Взрыв на фабрике в Турции: есть жертвы – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-11-08 15:49 | www.oxu.az | 3

Число погибших в результате взрыва на лакокрасочной фабрике в турецкой провинции Бурса достигло 5 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате более 10 человек были ранены.

15:18

Четыре человека стали жертвами аварии на лакокрасочной фабрике в городе Бурса на западе Турции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NTV.

Причиной аварии стал взрыв парового котла, из-за чего произошло обрушение одного из цехов. Несколько человек получили ранения, отмечает телеканал.

На место происшествия прибывают медики и спасатели, которые приступили к разбору завалов, говорится в сообщении.

Н.О.