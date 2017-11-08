Азербайджан в качестве наблюдателя принимает участие в военных учениях в Турции

2017-11-08 16:25 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в качестве наблюдателя принимает участие в проводимых в Турции на Средиземном море военных учениях «Doğu Akdeniz – 2017» («Восточное Средиземноморье-2017"), сообщают в среду турецкие СМИ.

В военных учениях принимают участие ВМС Турции, США, Болгарии, Великобритании и Румынии.

Наряду с Азербайджаном в качестве наблюдателей в учениях участвуют Бахрейн, Алжир, Катар и Пакистан.

Начавшиеся шестого ноября учения продлятся до 16 ноября.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)