Предприниматели Баку и окрестностей получили почти 190 млн манатов на строительство теплиц

2017-11-08 16:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана до сегодняшнего дня выделил бизнесменам в Баку и окрестных посёлках льготные кредиты на 188 миллиона манатов для строительства 58 современных теплицы.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в среду.

Сегодня НФПП провел деловой форум в Агсуинском районе Азербайджана, где приняли участие около 90 предпринимателей региона.

Исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев, выступая на мероприятии отметил, что предприниматели Горно-Ширванского экономического района получили по линии НФПП льготные кредиты на 69,6 миллиона манатов.

Также в рамках сегодняшнего форума предприниматели получили льготных кредитов на 516 тысяч манатов. Эти средства будут направлены на проекты в сфере зерноводства, животноводства, садоводства, пчеловодства, табаководства и других.

По словам Абдуллаева, до сегодняшнего дня предпринимателям Агсуинского района, который входит в Горно-Ширванский экономический район, выданы льготные кредиты на 18,2 миллиона манатов.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)